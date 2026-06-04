Aziz Yıldırım'ın keyfi yerinde! Toplantının ardından puro içti
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, İstanbul'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından görüntülenen Yıldırım'ın puro içerken kameralara yansıması dikkat çekti.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, İstanbul'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda projelerini ve hedeflerini paylaşan Yıldırım, üyelerle görüş alışverişinde bulundu.
TOPLANTI SONRASI DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Toplantının ardından mekândan ayrılan Aziz Yıldırım, puro içerken görüntülendi. Kameralara yansıyan o anlar kısa sürede dikkat çekti.
SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmalara devam ediyor. Tecrübeli isim, seçim öncesi destek turunu yoğun şekilde sürdürüyor.