Recep Sert'i Hapisten Kurtaran Haluk Levent Bir Kez Daha "Helal Olsun" Dedirtti
Yüz ve çene nakli olan Recep Sert 6 bin TL'lik borcunu ödeyemediği için hapse girmişti. Haluk Levent, Sert'in borcunu ödeyip serbest kalmasını sağlayarak bir kez daha "helal olsun" dedirtti.
4 yıl önce geçirdiği yüz nakli ameliyatıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı isim haline gelen Recep Sert, bin 500 TL olan borcunu ödeyemeyince borcu katlanarak 6 bin TL oldu ve Sert hapse girdi. Haluk Levent ve ekibi olaya sessi kalmadı.
BORCU HALUK LEVENT VE EKİBİ ÖDEDİ
Borcunu ödememesi durumunda 30 gün cezaevinde kalacağı belirtilen Recep Sert'e, Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP Bursa şubesinden destek geldi. Haluk Levent, tutuklama haberini öğrenince, Esma Sert'i arayıp bilgi aldı ve Recep Sert'in tüm borçlarını dernek aracılığıyla ödedi. Borçlarının ödenmesiyle hakkındaki tutukluluk kararı kaldırılan Sert'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
YORUMLAR (5)
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adam gibi adamCevap Yaz Yayından Kaldır
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adana''nın gururusunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Haluk abi az bucuk benimde var banada bir el atsan abimsin. . :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ADAMSINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Takdir edilesi. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır