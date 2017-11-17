Recep Sert'i Hapisten Kurtaran Haluk Levent Bir Kez Daha "Helal Olsun" Dedirtti

4 yıl önce geçirdiği yüz nakli ameliyatıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı isim haline gelen Recep Sert, bin 500 TL olan borcunu ödeyemeyince borcu katlanarak 6 bin TL oldu ve Sert hapse girdi. Haluk Levent ve ekibi olaya sessi kalmadı.

BORCU HALUK LEVENT VE EKİBİ ÖDEDİ

Borcunu ödememesi durumunda 30 gün cezaevinde kalacağı belirtilen Recep Sert'e, Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP Bursa şubesinden destek geldi. Haluk Levent, tutuklama haberini öğrenince, Esma Sert'i arayıp bilgi aldı ve Recep Sert'in tüm borçlarını dernek aracılığıyla ödedi. Borçlarının ödenmesiyle hakkındaki tutukluluk kararı kaldırılan Sert'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.