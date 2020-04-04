AHAS pilotları, her gün 5 ihtiyaç sahibi ailenin gönlüne dokunuyor Adana Havacılık Kulübü (AHAS) yamaç paraşütü pilotları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi aileler için her gün 5 aileye, içerisinde bir aylık erzağın bulunduğu yardım kolisi dağıtıyor.

Adana Havacılık Kulübü (AHAS) yamaç paraşütü pilotları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi aileler için her gün 5 aileye, içerisinde bir aylık erzağın bulunduğu yardım kolisi dağıtıyor.

AHAS pilotları, Kovid-19 nedeniyle başlattığı yardım çalışmasıyla, zor zamanlar yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oluyor.

Yamaç paraşütü pilotları, her gün 5 ailenin ortalama bir aylık erzağını karşılayacak koliler hazırlıyor.

İçerisinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım kolileri, kulübün yamaç paraşütü pilotlarınca her gün 5 aileye teslim ediliyor.

Eldiven ve maskelerle dağıtımları gerçekleştiren paraşütçüler, yardım kampanyasını bir ay sürdürmeyi planlıyor.

"Pilotlarımız ihtiyaç sahipleri için iyilik yapmak istediler"

Kulüp Başkanı Güner Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle birçok kişinin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Bu süreçte, evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek kampanya başlatmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Akkaya, "Pilotlarımız 20 gündür uçamıyorlar. Her ne kadar sportif faaliyetlerini yerine getiremeseler de ihtiyaç sahipleri için iyilik yapmak istediler. Bu anlamda arkadaşlarımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dediler. Pilotlarımız, her gün 5 ailenin yaklaşık bir aylık gıda ihtiyacını karşılıyorlar." dedi.

Akkaya, kampanyayı bir ay boyunca sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA