ESENLER, İSTANBUL (İHA) - "Ah Tuna Vah Tuna" tiyatro oyunu Esenler'de seyircisiyle buluştu

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Halk Sahne'nin prodüksiyonu ile sahnelenen 'Ah Tuna Vah Tuna' adlı tiyatro oyununun galasına ev sahipliği yaptı.

Esenler Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Halk Sahne'nin prodüksiyonu ile sahnelenen 'Ah Tuna Vah Tuna' adlı tiyatro oyununun galasına ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen Ah Tuna Vah Tuna' adlı tiyatro oyunu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sahnelenen oyunda, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesinin acısını duyan, sevdalarına kavuşabilmek için tüm Rumeli'yi Tuna Nehri boyunca geçen kahramanların, Lom Palanka'dan İstanbul'a uzanan trajikomik yol hikayesi anlatıldı.

"Uzun bir aradan sonra halk sahne diye tiyatro atölyesi kurduk"

Oyunun yapımcılığını üstlenen Nazif Tunç, kurdukları halk sahne tiyatro atölyesinin ilk oyunu olduğunu söyledi. Oyun hakkında bilgi veren Tunç, "Uzun bir aradan sonra tekrar tiyatroyla buluşturmak adına bir halk sahne diye tiyatro atölyesi kurduk. 'Ah Tuna Vah Tuna' bu atölyemizin ilk oyunu oldu. Gaziler yurdu olan Rumeli'nin Balkan savaşından sonra ilimizden çıkmasının hüzünlü hikayesini anlatıyor. Balkandaki Rumeli'deki insanlar adaletli ve merhametli Osmanlı'nın arayışı içindeler. Geçen günler içerisinde yitirdikleri merhameti adaletin bekleyişi içindeler. Oyunumuz bunu anlatıyor" şeklinde konuştu.

"Çok kısa zamanda büyük yol katettik"

Tiyatro oyununda 3 karakteri canlandıran Müge Karataşlı, sahnelenen oyun için çok emek verdiklerini ifade etti. Kısa zamanda büyük yol katettiklerini belirten Karataşlı: "Ben bu oyun içerisinde üç karaktere sahibim. Bir tanesi Fatma ana oğlunu yitirmiş oğlundan sonra çok yalnızlık çekmiş ve yol gözleyen bir karakterdir. Bir de Aliş'in sevdalısı olan karakteri oynuyorum Zeliha. Zeliha'da Aliş'e aşık. Bu oyuna çok emek verdik. Çok çalıştık. Çok kısa zamanda çok büyük yol katettik. Uzun provalar yaptık. Çok heyecanlıyım. Umarım bizim yaşatmak istediğimiz duyguyu karşı taraftan çok rahat alır izleyiciler" diye konuştu.

"İki aydır yaptığımız provanın bugün karşılığını göreceğiz"

Oyunun Yazarı ve Yönetmeni Murat Akdağ ise iki aydır prova yaptıklarını dile getirdi. Oyunu yazarken ki duygularını anlatan Akdağ şunları kaydetti: "İki aydır yaptığımız provanın bugün karşılığını göreceğiz. Bunun mutluluğu içindeyim. Oyun 1908 ile 1913 yılları arası bir dönemde geçiyor. Oyunu yazarken o dönem üzerine yeniden düşünme fırsatı buldum. Bu üzücü duygular getirdi bana. Balkan harbi 31 Mart darbesi Abdülhamit'e yapılan darbe gibi bu tür üzücü olayları tekrar tekrar inceleyince ülkenin başına gelen kötü şeylerle tekrar karşılaşmış oluyorsunuz.