AĞUSTOS 2021 MECLİS GÜNDEMİ

AĞUSTOS 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2' nci Seçim Dönemi, 3' üncü Toplantı Yılına ait Ağustos Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 19: 00' da Belediye...

AĞUSTOS 2021 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2' nci Seçim Dönemi, 3' üncü Toplantı Yılına ait Ağustos Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 19: 00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.

C- 01. 07. 2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.

D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonu' nun "18-02 Uygulama Bölgesi Uygulama İmar Planı - Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

2. İmar Komisyonu' nun "Şamlı Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

3. İmar Komisyonu' nun "Ziyaretli Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

4. İmar Komisyonu' nun "Kocaavşar Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

5. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

6. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi, 13170 Ada, 1 Parsel Tahsisi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

7. İmar Komisyonu' nun "Aygören Mahallesi, 7880 Ada, 1 Parsel Satın Alma" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

8. İmar Komisyonu' nun "Işıklar Küme Evlerinin Mahalle Olma Talebi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

9. İmar Komisyonu' nun "Asansör" konulu raporunun görüşülüp, oylanması, 10. İmar Komisyonu' nun "Dumlupınar Mahallesi, 8470 Ada, 1 Parsel ve Çevresi Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

11. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

12. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvurusu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

13. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi' nin Tarım Uygulamaları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

14. Aile Kadın ve Engelliler Komisyonu' nun "Kadın İstihdamı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

15. Aile Kadın ve Engelliler Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "SMA Gen Taraması" konulu raporlarının görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR

Kaynak: Habermetre