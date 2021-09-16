AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda 'inek sağma yarışması' düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda "inek sağma yarışması" düzenlendi

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda

Ankara'da düzenlenen AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı, inek sağma yarışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'da düzenlenen AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı, inek sağma yarışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Fuar kapsamında yapılan inek sağma yarışmasına Gölbaşı'nın çeşitli mahallelerinden 8 süt üreticisi katıldı. Hayvanlar, sahipleri tarafından kurdelelerle süslenerek yarışmaya hazırlandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Muhammed Adak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Şenel, Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz ve Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan'dan oluşan jüri, sağım hızı, hijyen, sütün kilosu ve sağımı yapan kişinin hayvanla uyumuna bakarak puan verdi.

Yarışmanın birincisi Necla Aydınlı tam altın, ikincisi Sultan Işıkdemir yarım altın, üçüncüsü Emel Okçu ise çeyrek altınla ödüllendirildi. Yarışmadaki diğer katılımcılara da çeyrek altın hediye edildi.

Başkan Şimşek, her zaman çitçilerin yanlarında olduklarını, gereken desteği verdiklerini dile getirdi.

AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda inek sağma yarışması düzenlendi

AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda inek sağma yarışması düzenlendi

AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda inek sağma yarışması düzenlendi

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Müge Anlı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Yemek Tarifleri Ali Koç Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda 'inek sağma yarışması' düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 20:05:14. #1.17#