Ağrılı öğrenciler Balık Gölü'nde izci kampına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrılı öğrenciler Balık Gölü'nde izci kampına katıldı

Ağrılı öğrenciler Balık Gölü'nde izci kampına katıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Kültür Sanat

Ağrı'da lise öğrencileri, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nde düzenlenen izci kampında, müzik dinletisi, doğa yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı'da lise öğrencileri, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nde düzenlenen izci kampında, müzik dinletisi, doğa yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben de Varım" programıyla öğrencilerin gelişimi için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlik kapsamda Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencileri, Ağrı'nın Taşlıçay ile Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan, 2 bin 241 metre rakımdaki Balık Gölü'nde getirildi.

Taşlıçay'da gölün kenarında izci kampı kurup ateş yakan öğrenciler, afet eğitimi de aldı.

Öğrenciler, müzik dinletisi, fidan dikimi, doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliklerine katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Erçel Haluk Levent
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Merve Çoban Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrılı öğrenciler Balık Gölü'nde izci kampına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:33:37. #1.15#

title