Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi

Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Valisi Osman Varol, Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirlerini denetledi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirlerini denetledi.

Ağrı Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile birlikte Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirlerini yerinde denetledi. Güvenlik güçleri tarafından aralıksız yürütülen denetimlere katılan Vali Varol, sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol etti. Daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan esnafı ziyaret eden Vali Varol, toplum sağlığı için tedbir ve kurallara uyulması noktasında üst düzey hassasiyet beklediklerini dile getirerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı. Öte yandan il genelinde tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işletmelerde korona virüs denetimi gerçekleştirildi. - AĞRI

Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi
Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi
Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi
Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi
Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi
Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Salih Uçan Cyle Larin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:37:45. #1.14#

title