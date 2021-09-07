AĞRI VALİSİ VAROL: SINIRIMIZ 81,3 KİLOMETRELİK DUVARLA DAHA GÜVENLİ

AĞRI Valisi Osman Varol, inşa edilen 81,3 kilometrelik duvarla İran sınırının daha güvenli hale geldiğini belirterek, "Duvarın çok önemli olumlu etkileri var. Biz bunu somut olarak sahada görüyoruz.

AĞRI Valisi Osman Varol, inşa edilen 81,3 kilometrelik duvarla İran sınırının daha güvenli hale geldiğini belirterek, "Duvarın çok önemli olumlu etkileri var. Biz bunu somut olarak sahada görüyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre hem düzensiz göç sayılarında hem de içeri giriş denemelerinde çok ciddi azalmalar somut biçimde rakamlarla ortada" dedi.

Ağrı Valisi Varol, kentte devam eden yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi. Ağrı Öğretmenevi'ndeki toplantıya; Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Sağlık Müdürü Coşkun Dağarlı, İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Çalgan, İl Sağlık Müdürü Coşkun Dağarlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ferdi Çelik ve basın mensupları katıldı. Kurum müdürlerinin yatırımlar hakkında bilgi verdiği toplantının son bölümünde konuşan Vali Osman Varol, düzensiz göç meselesinin son 6-7 aydır ülke gündeminde olduğunu belirterek, "İran'la Ağrı sınırımız, geçtiğimiz kasım ayının sonunda aralık ayında duvar inşaatı tamamlanarak tamamen güvenli duruma alınmış vaziyette. Sınır duvarı aslında entegre sınır yönetimi sistemi projesinin önemli bir parçasıdır. Sınır duvarının üstünde yaklaşık 1,5 metrelik tel tedbiri var. Sınır duvarının iç tarafında o bölgede görevli olan güvenlik güçlerimizin rahatlıkla devriye gezebilmesi için bir yol var. Sınır duvarının iç bölgesinde aydınlatmayı sağlayacak aparatlar var. O bölgede kamera sistemleri var, bu entegre bir sınır yönetimi" diye konuştu.

Ağrı'nın İran'la olan sınırında yaptırılan 81,3 kilometrelik sınır duvarının geçen yıl Kasım ayının sonunda tamamlandığını kaydeden Vali Varol, şunları söyledi:

"Sınır duvarı üzerindeki tel ve içindeki devriye yolu da tamamlanmış vaziyette. Duvarın çok önemli olumlu etkileri var, biz bunu somut olarak sahada görüyoruz. Sınır duvarımızın yüksekliği, telin yüksekliği göz önüne alındığında bunu aşmak gerçekten kolay değil. Bunun üzerine güvenlik birimlerimizin hassas çalışmasını da eklediğimizde gerçekten geçtiğimiz yıllara göre hem düzensiz göç sayılarında hem de içeriye giriş denemelerinde çok ciddi azalmalar somut bir biçimde rakamlarla ortada. Sınır güvenlik sistemimiz tamamlandığında çok somut, etkili biçimde bizi göçmen akınından koruyabildiği, göçmen akınına müsaade etmeyecek bir ortam yarattığını biz Ağrı'da deneyimlemiş vaziyetteyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı