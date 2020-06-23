Ağrı Valisi Varol, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
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Ağrı Valisi Varol, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağrı Valisi Varol, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
23.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:05

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya'dan Ağrı'ya atanan Vali Dr. Osman Varol, göreve başladığı ilk günlerinde çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kentte devam eden çalışma alanları ve ve resmi kurumları ziyaret edip brifing alan Vali Dr. Varol, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır ile birlikte, bu defa İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve kurum yöneticileri tarafından karşılanan Dr. Varol, daha sonra müdürlük toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, İshak Hasanoğlu, Edip Erdoğan ve şube müdürleriyle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'den 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılan proje ve çalışmalar hakkında brifing alan Vali Dr. Varol, eğitimdeki hedeflerini anlattı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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