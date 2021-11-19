Ağrı Valisi Varol'dan Erzurum'daki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama - Haberler
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Ağrı Valisi Varol'dan Erzurum'daki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ağrı Valisi Varol'dan Erzurum'daki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlimizde de etkisi hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, ilgili kurumlarımıza herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" dedi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlimizde de etkisi hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, ilgili kurumlarımıza herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" dedi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komşu şehrimiz Erzurum'da, AFAD verilerine göre 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlimizde de etkisi hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, ilgili kurumlarımıza herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Ağrı Valisi Varol'dan Erzurum'daki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

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