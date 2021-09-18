Ağrı UCİM Gönüllüleri Kaymakam Balcı' ya ziyaret - Haberler
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Ağrı UCİM Gönüllüleri Kaymakam Balcı' ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ağrı UCİM Gönüllüleri Kaymakam Balcı' ya ziyaret

Ağrı UCİM il sorumlusu Yusuf Yıldırım, yardımcısı Ayşe Güler ve Eğitim Koordinatörü Aynur Asena Keskin Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'yı makamında ziyaret ettilerAğrı UCİM' in amaçları ve projelerinin konuşulduğu ziyarette çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için...

Ağrı UCİM il sorumlusu Yusuf Yıldırım, yardımcısı Ayşe Güler ve Eğitim Koordinatörü Aynur Asena Keskin Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'yı makamında ziyaret ettiler

Ağrı UCİM' in amaçları ve projelerinin konuşulduğu ziyarette çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için yeni projelerin yapılması için görüş alışverişinde bulunuldu. UCİM olarak çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlamak, çocukların her türlü duygusal, fiziksel ve cinsel istismardan korumak ve bu olayların yaşanmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirttiler. Kaymakam Balcı, Ağrı UCİM gönüllülerinin yaptıgı ve yapacakları projelerin önemine vurgu yaparak başta Diyadin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlüğü ve diğer kurumlar ile elinden gelen her türlü desteği vereceğini ifade ederek ziyaretlerinden ötürü Ağrı UCİM gönüllülerine teşekkür etti. - AĞRI

Ağrı UCİM Gönüllüleri Kaymakam Balcı' ya ziyaret

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Haber: Ağrı UCİM Gönüllüleri Kaymakam Balcı' ya ziyaret - Haberler
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