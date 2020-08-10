Ağrı SEM sporcularından büyük başarı Türkiye Atletim Federasyonu tarafından 6-8 Ağustos 2020 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen Türkiye Atletizm Yıldızlar Şampiyonasında, Ağrı'lı sporcu Ali Demir kendi kategorisinde birinci oldu.

Türkiye'de 5 bölgeden gerçekleştirilen yarışmalara, Trabzon bölgesinde mücadele eden Ağrı'lı sporcular çok iyi dereceler elde ettiler. Türkiye Atletizm Yıldızlar Şampiyonasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı SEM'de (Sporcu Eğitim Merkezinde) yetişen Sporcular; 2000 m Engellide Ali DEMİR grup 1.'si, 800 m Murat TAŞTAN Grup 4.cü 1500 m Oktay Boztepe Grup 5.si olma başarısı gösterdiler. Ayrıca alınan tüm dereceler sonucunda Sporcularımızdan Ali DEMİR 2000 m Engelli branşında Türkiye 3.sü olma başarısı gösterdi. Kaynak: Bültenler