Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Ağrı'nın modernleşmesi için çalışmaları en hızlı şekilde hayata geçireceğiz." dedi.

Sayan, çarşı merkezinde yoğun araç trafiğinin azalması ve park sorununu çözüme kavuşturması için yapılması planlanan otopark alanlarını inceledi.

Otoparkların en kısa sürede hizmete açılması için yetkililere talimat veren Sayan, buradan geçtiği Kağızman ve Cumhuriyet caddelerinde incelemelerde bulundu.

Sayan, incelemeleri sırasında vatandaşların yürüyüşüne engel olan malzemeleri kaldırması için esnafı uyardı.

Kaldırım işgalinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için "şehirleşme" sloganıyla çalışma başlattıklarını aktaran Sayan, kaldırımda sorun teşkil eden bazı malzemeleri de kendisi kaldırdı.

Seyyar satıcıları da ziyaret eden Sayan, iki farklı noktada pazar yeri incelemesi yaparak, hem seyyar satıcıların hem de vatandaşların rahat etmeleri için gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Sayan, "Ağrı'nın modernleşmesi için çalışmaları en hızlı şekilde hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA