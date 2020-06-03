Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin sınav merkezlerini denetledi Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 20 Haziranda yapılacak Merkezi Sınav (LGS) binalarını tek tek denetledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 20 Haziranda yapılacak Merkezi Sınav (LGS) binalarını tek tek denetledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, LGS'de öğrencilerin sınava gireceği binalardaki hazırlıkları yerinde görmek ve varsa eksiklikleri tespit etmek, gidermek amacıyla Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya ile birlikte Sınav merkezi okullarda incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,"İlimizdeki tüm 8.sınıf öğrencilerimiz 20 Haziranda LGS 'ye kendi okullarında gireceklerdir. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık yapmaya devam ediyoruz. Daha önce ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve merkez ilçe sınav merkezi okul müdürlerimizle LGS'ye hazırlık toplantıları yapmıştık. O toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda okul yöneticilerimiz pandemi sürecindeki hassas durumu da göz önünde bulundurarak ortaokullarımızı sınava hazır hale getiriyorlar. Bizler de köy ortaokullarımız dahil olmak üzere tüm sınav merkezi okullarımızı arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ederek tespitlerimizi yerinde yapacağız. Tüm okullarımıza yeterince maske, dezenfektan ve diğer hijyen malzemelerini sağlayacağız, bu konudaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Öğrencilerimizin huzurlu, güvenli ortamda sınava girmelerini sağlamak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. LGS ile ilgili bir uygulamayı da önümüzdeki hafta bir okulumuzda yapmayı planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptıktan sonra ilimizde bu sınavın sorunsuz şekilde geçeceğini umut ediyoruz. Bu vesileyle sınava girecek tüm çocuklarımıza başarılar dilerim"dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA