Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür ziyareti

13.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:11

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret ederek eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve öğretmenlerle birlikte İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Eğitime verdiği desteklerden dolayı Özen'e teşekkür eden Tekin, "Emniyet mensuplarının katkıları bizlere moral ve güç vermektedir" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özen, "Ülkemizin geleceği eğitimle şekillenecektir. Bu nedenle eğitime katkı ve desteklerimiz her zaman devam edecektir"dedi. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Özen, öğretmenliğin önemini vurguladı. Ziyaret sonunda Tekin'in, şeref defterini yazması ve ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Özen, daha sonra misafirlerini yolcu etti. - AĞRI

Kaynak: İHA