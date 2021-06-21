Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği başladı
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Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği başladı

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği başladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı bakımından önde gelen illerinden Ağrı'daki hayvan borsasında Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı bakımından önde gelen illerinden Ağrı'daki hayvan borsasında Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

Kentte kış boyunca ahırlarda, ilkbaharda da yüksek rakımlı bölgelerde ve yaylalarda bakılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazara getiriliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan borsalarından olan kentteki hayvan pazarında, yoğunluk gün ışığıyla başlayıp öğlene dek devam ediyor.

Aylardır binbir emek vererek besledikleri büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları satmak isteyen besiciler ile bütçelerine göre kurbanlık almak isteyen alıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Bölge illerinden de alıcıların geldiği pazarda, bir tona yakın ağırlıkta olan büyükbaş hayvanlar da vatandaşlardan ilgi görüyor.

Besicilerden Abdullah Çamurlu, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kala hayvanlarını satmak için pazara getirdiklerini söyledi.

"Fiyatlar geçen sene daha iyiydi ama bu sene de iyi"

Hayvanlarını uygun fiyata satmak için beklediğini belirten Çamurlu, şöyle konuştu:

"Beslediğim 4 büyükbaş hayvanı bugün pazara getirdim. Hayvanları yaşadığım Yoncalı köyünde besledim. Bir yıldır bu hayvanların her türlü bakımını yaptım. Kurbanlık sezonu yeni başlıyor, inşallah hayvanları satacağız. Bayrama kısa süre kaldı, müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyatlar geçen sene daha iyiydi ama bu sene de iyi"

Atilla Altun ise pazarda hareketliliğin yeni yeni başladığını ve kurbanlıkların geçen seneye göre daha uygun olduğunu dile getirdi.

Hayvan pazarında yaşanan yoğunluk Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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