Ağrı Dağı ünlü mankenleri ağırladı (2)
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Ağrı Dağı ünlü mankenleri ağırladı (2)

Ağrı'nın doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin uluslararası mecrada tanıtılması amacıyla Doğubayazıt ilçesinde ünlü mankenlerin katılımıyla düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin bulunduğuna inanılan...

31.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:05

Ağrı'nın doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin uluslararası mecrada tanıtılması amacıyla Doğubayazıt ilçesinde ünlü mankenlerin katılımıyla düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin bulunduğuna inanılan alandaki çekimlerle tamamlandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden tarihi İshak Paşa Sarayı'nda başlayan defilenin ikinci gün çekimleri, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta Nuh'un Gemisi'nin izlerinin bulunduğuna inanılan Ağrı Dağı eteğindeki Üzengili (Meşar) köyü yakınlarında devam etti.

Deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte, saman yığınlarıyla süslenen Ağrı Dağı manzaralı doğal sahnede düzenlenen defileye, ünlü mankenler Wilma Elles ve Didem Soydan da katıldı.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ilk kez düzenlenen ve 50'den fazla ülkede dijital platform üzerinden yayınlanacak defilenin son gün çekimlerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü mankenler, defilenin ardından Nuh'un Gemisi'nin izlerinin bulunduğuna inanılan tarihi bölgeyi gezdi.

Dosso Dossi Fashion Show'un Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrılı olduğunu belirterek, salgın sonrası bölge turizminin tekrar canlılık kazanması için defileyi doğduğu topraklarda düzenlediğini söyledi.

İlk etapta tarihi İshak Paşa Sarayı'nda çekimlere başladıklarını anlatan Eraslan, şöyle konuştu:

"İlk çekimlerin ardından gerçekten çok olumlu tepkiler aldık. Bugün de doğduğum yer Meşar köyündeyiz. Gördüğünüz gibi Ağrı Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde güzel bir defile gerçekleştiriyoruz. Bütün bu çekimleri derleyip, toplayıp başta Doğubayazıt olmak üzere bütün Doğu Anadolu Bölgesi'nin tanıtımını yapmak istiyoruz. Bu defile sadece Türkiye'de değil, 50'den fazla ülkede dijital platformlar üzerinde yayınlanacak. Yapmış olduğumuz bu projeyle bölge ekonomisinin de canlanmasını umuyoruz."

Ünlü mankenler Doğubayazıt'a hayran kaldı

Ünlü manken Wilma Elles ise çekimlerin çok güzel geçtiğini söyledi.

Doğubayazıt'ın muhteşem değerlere ve doğal güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan Elles, "Bugün burada bulunduğum için çok mutluyum. Bu değerleri mutlaka herkes görmeli. Bu güzellikleri keşfetmek için burada daha çok kalmak istiyorum. Daha önce New York ve İstanbul'da da podyuma çıktım ama burası gerçekten çok farklı ve benim şu zamana kadar ki en önemli defilem oldu." ifadelerini kullandı.

Defilenin çok fantastik bir ortamda yapıldığını dile getiren ünlü manken Didem Soydan da projeye dahil olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı ünlü mankenleri ağırladı (2)

Kaynak: AA

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