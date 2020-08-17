Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala şoke eden görüntü! Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metre yükselikte bulunan kamp alanındaki çöp yığını isyan ettirdi: "Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor."

Bir vatandaşın Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metre yükseklikteki bir kamp alanında çekilen görüntüler, zirvenin bir çöp yığını olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcılar her yıl yüksekliği 5 bin 176 metre olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştiriyor. Bu tırmanış sırasında beraberinde götürdükleri gıda ürünlerini tükettikten sonra çöplerini kamp alanlarına atan dağcılardan geriye ise çöp yuvasını aratmayan görüntüler kalıyor.

ZİRVE DEĞİL ÇÖP YUVASI

Bir vatandaş tarafından Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanında çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöp yuvasına döndüğü görülüyor.

Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü:

"Ağrı Dağı 4200 m kamp alanı. Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir. 2003'de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil."

Kaynak: İHA