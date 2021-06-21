Ağrı'da yaşayan Suriye, İran ve Afganistanlı aileler piknikte bir araya geldi

Ülkelerinde yaşadıkları çeşitli sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye göç ederek Ağrı'ya yerleşen Afganistan, Suriye ve İranlı göçmen aileler piknikte buluştu.

Ülkelerinde yaşadıkları çeşitli sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye göç ederek Ağrı'ya yerleşen Afganistan, Suriye ve İranlı göçmen aileler piknikte buluştu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kentte yaşayan Afganistan, Suriyeli ve az sayıdaki İranlı aileler ve çocukları için TRT Park'ta etkinlik düzenledi.

Kızılay gönüllüleri burada çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak, uçurtma uçurdu.

Çocuklarla yakından ilgilenen gönüllüler, ailelere ekmek arası köfte, içecek ve dondurma ikramında bulundu.

Çeşitli etkinliklerle vakit geçirip eğlenen anne ve çocuklarına Kurban Bayramı dolayısıyla 200'er liralık hediye çeki verildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin geçici koruma, Afganistanlıların ise uluslararası koruma statüsü kapsamında olduğunu söyledi.

Yabancıların hepsine misafir gözüyle baktıklarını belirten Yumak, şöyle konuştu:

"Dünya geneline baktığımızda Türkiye 4 milyon Suriyeli ile lider durumdadır. 4 milyon yabancıya ev sahipliği yapmaktayız. Etkinlikte 60 göçmen var ve anneler çocuklarıyla piknik yaptı. Burada bulunanlar Afganistan, Suriye ve İranlı yabancılardan oluşmaktadır. Bu aileler Ağrı'da belirli bir süreliğine kalmaktadırlar."

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da anne ve çocuklarının çok güzel bir gün geçirdiğini dile getirerek, "Çocuklar uçurtma uçururken neşeleri yüzlerinden okunuyordu. Ülkelerinde yaşanan iç savaş, kaos ve kargaşadan kaçarak ülkemize gelip sığındılar. Bizler dünyanın en merhametli ülkesi olarak Kızılay ve diğer paydaş kurumlarımızla beraber onların kendi evlerinde olma hissiyatını dün olduğu gibi bugünde onlara yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya da Türk vatandaşlarına sundukları hizmetin aynısını ayrım gözetmeden göçmen ailelere de sunduklarını anlattı.

Uzun yıllardır Ağrı'da yaşayan Afgan anne Tahere Ahmedi, ülkelerindeki iç savaş ve kaos nedeniyle hiçbir zaman piknik yapma fırsatı bulamadıklarını belirtti.

Türkiye'ye teşekkür eden Ahmedi, şunları kaydetti:

"Allah hepinizden razı olsun. Biz burada çok güzel vakit geçirdik. Biz Türkiye'den çok memnunuz. Türkiye çok iyi bir ülkedir. Biz Türkiye'den çok memnunuz. Türkiye çok iyi bir ülkedir. Allah hepinizden razı olsun. Her konuda bize yardımcı oldunuz. Hepimiz bugün çok mutlu olduk"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez