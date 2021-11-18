Ağrı'da yapılan akciğer rezeksiyonu ameliyatı başarıyla sonuçlandı

AĞRI (AA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan akciğer rezeksiyonu ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kronik enfeksiyonlar neticesinde akciğerde harabiyetle neticelenen 32 yaşındaki bir hasta, AİÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır ile Göğüs Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Deniz Kaygusuz tarafından ameliyata alındı.

Ameliyatı başarıyla gerçekleştirilen vatandaş, ardından Göğüs Cerrahisi Servisinde tedaviye alındı.

Hastanenin Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde akciğer, yemek borusu kanserleri, akciğer ve göğüs boşluğu ile mediastenin her türlü cerrahi hastalığı, sempatektomi ameliyatlar, kist hidatik ameliyatları, akciğer zarı kanserleri, nefes borusu hastalıkları ve ameliyatları gibi birçok hastalıkla ilgili her türlü ameliyat yapılabiliyor.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet