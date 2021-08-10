Ağrı'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan ve yapımı tamamlanan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Merkez Çukurçayır köyünde yaptırılan ve yapımı tamamlanarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete başlayacak olan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okulun bölümlerini gezen ve yapılan hazırlıklar hakkında okul müdürü Enver Aba'dan bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,"2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlayacak okulumuzda 24 derslik bulunmaktadır. Okulumuzda 24 dersliğe ilaveten fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuarları, tarih, coğrafya, müzik ve yabancı dil derslikleri bulunmaktadır. Kapalı spor salonu ve basketbol salonu bulunan okulumuzun bahçesinde 10 adet kamelya olacaktır. Kimya teknolojileri alanında eğitim öğretime başlayacak okulumuz bu yönüyle ilimizdeki ilk meslek lisesi olacaktır.Okulumuzun eğitim öğretimehazırlık çalışmalarını bizzat yerindeinceledim. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak olan okulumuz ilimize hayırlı olsun. Bu güzel meslek lisesini ilimize kazandıran başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim"dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, daha sonra il merkezinde yapımı tamamlanan veyeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak olan okullarda incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in ziyaretlerinde Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş eşlik etti.

Kaynak: Bültenler