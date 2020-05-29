Ağrı'da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı
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Ağrı'da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı

Ağrı'da normalleşme süreci kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sosyal mesafe kuralına uyularak ilk cuma namazı kılındı.

Ağrı'da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:46

Ağrı'da normalleşme süreci kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sosyal mesafe kuralına uyularak ilk cuma namazı kılındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından alınan tedbir kapsamında 16 Mart tarihinde cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştı. Normalleşme sürecinde atılan adımlar kapsamında kalkan kısıtlamalarla birlikte Ağrı'da aylar sonra ilk kez cuma namazı sosyal mesafe kuralına uyularak cemaatle birlikte kılındı. Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, Ulu Cami'ye akın etti. Burada alınan önlemler çerçevesinde sosyal mesafeli saflara geçen vatandaşlar, uzun bir aranın ardından cuma namazı kılmanın sevincini yaşadı.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, aylar sonra ilk kez cemaatle birlikte cuma namazı kılınacağı için cuma namazı öncesi Ulu Cami önünde şükür için hayvan kesti. Daha sonra Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın da katılımıyla, Ulu Cami avlusunda cemaatle birlikte cuma namazı kılındı.

Uzun bir aradan sonra cemaatle cuma namazı kılındığı için mutlu olduğunu söyleyen Vali Süleyman Elban, "Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de ibadethanelerde bulaşma riski olduğu için ibadetlere bir süre ara verilmişti. Bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda ilk kez bugün itibariyle ülkemizde cuma namazları cemaatle kılınmaya başlandı. Cuma namazlarımızı cami avlularında kıldık. İki buçuk aydan beridir cumayı toplu halde kılma şansımız yoktu. Çok ciddi bir özlemimiz vardı. Bütün Müslümanlar gibi bizler de çok heyecanlı ve mutluyuz. Umarım en kısa zamanda da hem ülkemizin hem de dünyanın başında olan bu pandemi sıkıntıları bir an evvel yok olur. Hem ibadet hayatınız hem de sosyal hayatınız hem de ekonomik hayatımız normale döner diye umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Toplam vaka sayımız 30 civarında"

Kılınan cuma namazının ardından Ağrı'daki korona virüs sayılarıyla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulunan Vali Süleyman Elban, "Ağrı vaka sayısı açısından en iyi illerden birisi. Şu anda da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Ancak biz bugünlerde yeni vakanın çıkmasını beklemiyorduk. Vaka sayısının neredeyse sıfır olmasını bekliyorduk. Ancak yurtdışı kaynaklı bir vatandaşımız hem taziye hem de ev ziyaretleri nedeniyle belli sayıda bir vatandaşımıza bulaştırdı. Ancak kamuoyunda anlatıldığı gibi ve endişe edildiği gibi bir sıkıntı yok. İlimizin Doğubayazıt, Hamur, Tutak, Patnos, Diyadin ilçelerinde herhangi bir vakamız yok. Bu vatandaşımız il merkezinde oturan bir vatandaşımız ve Eleşkirt ilçesi ile irtibatı var. Dolayısıyla vakalar da onun aile çevresinden ve Eleşkirt'in şu an karantinaya alınan iki köyünde. Toplam vaka sayımız 30 civarında. Bunların hepsi de ayakta tedavi görüyor. Yoğun bakımda değiller. Solunum cihazına bağlı ya da ciddi bir sıkıntıları yok. Önümüzdeki haftalarda vakalar yine bizim beklediğimiz düzeye yani sıfır düzeyine düşer diye tahmin ediyoruz" açıklamalarında bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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