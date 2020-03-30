Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen'de katıldı
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Nihat Özen, Polis, Ağrı, Yerel

Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen'de katıldı

- Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen'de katıldı Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde alınan önlemler kapsamında Ağrı'da polis vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapmaya devam ederken İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'de ekiplerle birlikte vatandaşlara uyarılarda...

30.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:42
Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen'de katıldı

- Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen'de katıldı

AĞRI - Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde alınan önlemler kapsamında Ağrı'da polis vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapmaya devam ederken İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'de ekiplerle birlikte vatandaşlara uyarılarda bulundu

Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde uyarmaya devam eden polis ekiplerine İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'de eşlik etti.

Ekipler polis otolarından şehir merkezini dolaşarak anonslarla vatandaşlara, evde kalmaları yönünde çağrıda bulunurken kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde İl Emniyet Müdürü Nihat Özen esnafı dolaşarak, bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Cadde de toplu bir şekilde yürüyen vatandaşları uyaran Özen, kendilerini sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen'de katıldı

Kaynak: İHA

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Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen'de katıldı
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