Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi
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Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi

Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis, yiyecek bulmakta zorluk çeken 2 yavru köpeği sütle besledi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis, yiyecek bulmakta zorluk çeken 2 yavru köpeği sütle besledi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis, tam kapanma sürecinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken 2 yavru köpeği tespit etti. 2 yavru köpeği polis noktasına getiren polis, yavru köpekleri aldığı sütle besledi. Polis noktasında yavru köpeklere yuva yapan polisler, yavru köpeklerin tüm masraflarını üstlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, polisin yavru köpekleri beslediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Tam kapanma sürecinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlarımızı da unutmadık. Onlar bize emanet" denildi. İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, yavru köpekleri sahiplenen ve besleyen polisleri tebrik etti. - AĞRI

Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi
Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi
Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi
Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi
Ağrı'da polis yavru köpekleri sütle besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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