İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu
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İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından nöbet kulübesine teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat polisi Veli Kabalay şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın bir bölgede bulunanBölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırı sonucunda Özel Harekat polisi Veli Kabalay şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAZİYE MESAJI YAYINLADI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Ağrı'da nöbet kulübesine roketli saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

ŞEHİT ATEŞİ DENİZLİ'YE DÜŞTÜ

Terör saldırısında şehit olan Kabalay'ın acı haberi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba evinin bulunduğu 2 katlı eve Türk bayrağı asıldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, fenalık geçirdi. Aile üyelerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti. Şehit Kabalay'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Kabalay'ın bu sabah ailesi ve eşi ile telefonla görüştüğü ve bayramlarını kutladığı öğrenildi.

İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu
İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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