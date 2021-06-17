Ağrı'da kurum avukatına veda yemeği

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tayini çıkan kurum avukatı İbrahim Ünal Çetintaş'a veda yemeği verdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tayini çıkan kurum avukatı İbrahim Ünal Çetintaş'a veda yemeği verdi.

Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen veda yemeğine Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, kurum avukatı İbrahim Ünal Çetintaş, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç, İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile şube müdürleri katıldı. Yemek sonrası Kurum avukatı Çetintaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, kendisine yeni görevlerinde başarılar dileyerek plaket verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı