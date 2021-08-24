Ağrı'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı
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Ağrı'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı

Ağrı'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ve şubeleri katıldı.

İlçe milli eğitim müdürleri tarafından ilçelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili brifinglerin yapıldığı toplantıda yeni eğitim öğretim yılı için yapılan çalışmalar ve hazırlıklar görüşüldü. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'intüm katılımcılara teşekkür etmesi ve başarı dilekleriyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler

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