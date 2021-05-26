Ağrı'da eTwinning "Koa Kıds World" projesi
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Ağrı'da eTwinning "Koa Kıds World" projesi

Ağrı'da eTwinning 'Koa Kıds World' projesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eTwinning "Koa Kıds World" projesini yürüten öğretmenleri makamında kabul etti.

Ağrı Merkez İstiklal İlkokulunda görevli öğretmenler Murat Ayalp, Esma Pınar Polat ve Yüksel Kaya ile Merkez Cumhuriyet İlkokulunda görevli öğretmen Mehtap Ayalp, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin'i makamında ziyaret ederek eTwinning"Koa Kıds World"projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Meslektaşları ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, başarılı bir şekilde yürütülen proje, öğrencilerle yapılan atölye çalışmaları ve öğrencilerin işaret diliyle maske, mesafe ve hijyeni anlattığı kamu spotu çalışmalarından dolayı öğrenci ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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