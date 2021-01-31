Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

31.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:16
Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İsmail Hakkı Özcan idaresindeki 33 EMV 76 plakalı tır, Erzurum-Ağrı kara yolunun Eleşkirt ilçesi çevre yolu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın devrilmesi nedeniyle yolda ulaşım tek yönlü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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