Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
31.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:16
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İsmail Hakkı Özcan idaresindeki 33 EMV 76 plakalı tır, Erzurum-Ağrı kara yolunun Eleşkirt ilçesi çevre yolu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın devrilmesi nedeniyle yolda ulaşım tek yönlü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar