Ağrı'da Dart İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

08.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:14

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayelerinde, Okul Sporları Federasyonu, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği okul sporları Erkekler-Kızlar Dart İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Dart genç erkekler müsabakaları sonunda; Eleşkirt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Eleşkirt Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü, Tutak İmam Hatip Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Dart genç kızlar müsabakaları sonunda; Eleşkirt Anadolu Lisesi birinci, Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi ikinci, Eleşkirt Çok Programlı Lise üçüncü, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü oldu.

Dart yıldız kızlar müsabakaları sonunda; Hamur Osman Gazi Ortaokulu birinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu ikinci, Tutak YBO üçüncü, Doğubayazıt Karabulak YBO dördüncü oldu

Dart yıldız erkekler müsabakaları sonunda; Doğubayazıt Karabulak YBO birinci, Tutak YBO ikinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu üçüncü, Selçuk Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okul takımlarının kupa ve madalyaları; Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Bayram ve idareciler tarafından takdim edildi.

Kaynak: Bültenler