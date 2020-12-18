Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
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Cuma namazını camii avlusunda kıldılar

18.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:31
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar

Cuma namazını camii avlusunda kıldılar Ağrı'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen camii cemaati salgın şartlarını göz önüne alarak cuma namazını cami avlusunda kıldı.

Cuma namazını camii avlusunda kıldılar

AĞRI - Ağrı'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen camii cemaati salgın şartlarını göz önüne alarak cuma namazını cami avlusunda kıldı.

Bu sene kar yağışının olmadığı Ağrı'da artı derecelerde seyreden sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Her sene bu mevsimde kar yağışının olduğu ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları oldukça şaşırtıyor. Havaların sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar da ibadetlerini sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde camii avlusunda yaptı. Ağrı Meydan Camii'nde ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar bu şekilde camii içerisinde de yoğunluğun yaşanmasının önüne geçildiğini söylediler.

'Havalar sıcak olduğu için camimizin avlusunda namazımızı kılıyoruz'

Geçen sene bu vakitlerde Ağrı'da karın yağdığını ve dondurucu soğukların etkili olduğunu belirten Özcan Yalçın, "Havalar geçen seneye göre bu sene çok güzel geçiyor. Geçen sene bu vakitlerde kar yağmıştı ama bu sene hava günlük güneşlik. Biz de havalar sıcak olduğu için camimizin avlusunda namazımızı kılıyoruz. Havalar sıcak olduğu için camii avlusunda namaz kılarak camii içerisinde yaşanacak olası bir yoğunluğun da önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

'Ben bu yaşıma geldim bu mevsimde böyle havalara henüz şahit olmadım"

Cuma namazını camii avlusunda kılan vatandaşlardan Cemal Aslan, "Ben bu yaşıma geldim bu mevsimde böyle havalara henüz şahit olmadım. Kar geç yağsa da normalde havaların çok soğuk olması gerekirdi ama çok şükür havalar çok güzel. Şu anda havalar çok güzel olduğu için biz de camii avlusunda namazımızı kıldık." ifadelerini kullandı.

Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar
Cuma namazını camii avlusunda kıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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