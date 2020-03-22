Ağrı'da bir fırın koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz ekmek dağıtacak Ağrı'da bir fırın sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak.

Ağrı'da bir fırın sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak.

Kağızman Caddesi'nde fırıncılıkla uğraşan Onur Arslan, koronavirüs dolayısıyla mağduriyet yaşayan gündelikçilere yönelik örnek bir uygulamaya gitti.

Bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine ay sonuna kadar ücretsiz ekmek verecek olan Arslan, fırının camına "Kovid-19 sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımıza ay sonuna kadar ücretsiz ekmek verilecektir." yazısı astı.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini, herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elimizden ne geliyorsa onu yapalım, ekmek dağıtalım dedik. İhtiyaç sahipleri için de askıda ekmek uygulamamız var. Askıda ekmek uygulaması çok güzel, müşterilerimiz ücret ödüyor biz de o şekilde ekmek veriyoruz. Koronovirüs dolayısıyla ücretsiz ekmek uygulaması başlatma kararı aldık. Bugün çok sayıda kişiye ekmek verdik. Ay sonuna kadar ücretsiz ekmek dağıtacağız. Salgın devam ederse süreci uzatmayı düşünüyoruz. Allah'tan korkan insan fırsatçılık yapmaz. Bugünlerde insanımıza destek olmamız lazım, bizi buraya getiren milletimizdir."

Orhan, mağdur vatandaşların kişi başı günde 5 ekmek alabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA