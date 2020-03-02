Ağrı'da Atletizm Geliştirme Projesi Yapıldı

02.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:04

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Atletizm geliştirme projesi yarışmaları Tekstil Kent'te yapıldı. Düzenlenen yarışmalara ilçeler ve merkezden 200 sporcu yapılan yarışlarda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar öncesinde İdlib'te rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal marşı okundu.

Atletizmi Geliştirme Projesi Yarışmasını; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, sporcu velileri ve antrenörler izledi.

Birinci olabilmek için bir birleri ile kıyasıya mücadele giren sporculara destek ailelerinden ve beden eğitimi öğretmenlerinden geldi.

Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcuların madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idarecileri tarafından verildi. Kürsüye çıkan tüm sporcular şehit olan askerlerimiz için asker selamı verdi.

Kaynak: Bültenler