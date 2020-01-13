: Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu

13.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:36

Naylonla örtülen ve çevresine limonata kutuları bırakılan minibüs

Yakıt depoları donan ve çalışmayan tırlar

Vatandaşların tırları çalıştırmak için çaba sarf etmesi

Genel görüntüler

Garaja konulan ve elektrikli ısıtıcı ile ısıtılan tır

Tır sürücüsü Cengiz Özdemir ile röportaj

Donan derelerden görüntü

AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yol kenarında park etmiş tırların yakıt depoları dondu.

Kentte gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle park halindeki tırlarının yakıt depoları ve filtreleri donan şoförler, sıcak su kullanarak ya da ateş yakıp araçlarını çalıştırmak için çaba harcadı.

Bazı şoförler de tırlarını garaja çekip elektrikli ısıtıcılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Derelerin de kısmen buz tuttuğu kentte, bir vatandaşın minibüsünü soğuktan korumak için naylon parçalarıyla sarmaya çalışması dikkat çekti.

Aracının yakıt deposu donan tır şoförlerinden Cengiz Özdemir, havaların çok soğuk olduğunu ve aracını çalıştırabilmek için sıcak su kullandığını ve ateş yaktığını söyledi.

Kaynak: AA

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