Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu
Naylonla örtülen ve çevresine limonata kutuları bırakılan minibüs Yakıt depoları donan ve çalışmayan tırlar Vatandaşların tırları çalıştırmak için çaba sarf etmesi Genel görüntüler Garaja konulan ve elektrikli ısıtıcı ile ısıtılan tır Tır sürücüsü Cengiz Özdemir ile röportaj Donan...
Naylonla örtülen ve çevresine limonata kutuları bırakılan minibüs
Yakıt depoları donan ve çalışmayan tırlar
Vatandaşların tırları çalıştırmak için çaba sarf etmesi
Genel görüntüler
Garaja konulan ve elektrikli ısıtıcı ile ısıtılan tır
Tır sürücüsü Cengiz Özdemir ile röportaj
Donan derelerden görüntü
AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yol kenarında park etmiş tırların yakıt depoları dondu.
Kentte gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle park halindeki tırlarının yakıt depoları ve filtreleri donan şoförler, sıcak su kullanarak ya da ateş yakıp araçlarını çalıştırmak için çaba harcadı.
Bazı şoförler de tırlarını garaja çekip elektrikli ısıtıcılarla soğuktan korumaya çalıştı.
Derelerin de kısmen buz tuttuğu kentte, bir vatandaşın minibüsünü soğuktan korumak için naylon parçalarıyla sarmaya çalışması dikkat çekti.
Aracının yakıt deposu donan tır şoförlerinden Cengiz Özdemir, havaların çok soğuk olduğunu ve aracını çalıştırabilmek için sıcak su kullandığını ve ateş yaktığını söyledi.