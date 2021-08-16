Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 6 yaralı (1)

AĞRI'nın Tutak ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AĞRI'nın Tutak ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçgedik köyünde yaşandı. Akraba aileler arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanalere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir