Ağrı'da "Aile İçi İletişim" konulu program düzenlendi

25.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:53

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Aile İçi İletişim' konulu program düzenlendi.



Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Aile İçi İletişim' konulu program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim'in konuşmalarıyla başladı. Programa katılımcı olarak katılan Dr. Sultanberk Halmatov aile kavramının üzerinde durarak aile içi uyumun veya uyumsuzluğun bireyde ilerleyen süreçte etkili olduğunu ve karakteristik özelliklerin şekillenmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Halmatov, bireylerin ihtiyaçlarını ele alarak ailenin birey için önemli olduğunu vurgulayarak insanın tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayacağını dile getirdi.



Fiziksel ihtiyaçların yanı sıra sevgi ihtiyacının temel ihtiyaçlardan biri olduğunu değerlendiren Dr. Sultanberk Halmatov, "Sevginizi gizlemeyin, 'içinden sevmek' şeklinde bir sevgi türü yoktur" ifadelerini kullandı. Sevgi ihtiyacının giderilmesi için bireylerin başvurduğu yöntemleri ele alan Halmatov, "Bireyler kendini koruma ihtiyacına yönelik olarak şirinlik, sessizlik, saldırganlık ve başarılı olmak gibi yollara başvurur. Bu yöntemler bireylerde çocuklukta başlar ve yetişkinlikte karakterlerin oluşmasına etki eder" şeklinde konuştu.



Yoğun katılımın olduğu 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programına, katılımcı olarak katılan Dr. Sultanberk Halmatov 'Aile İçi İletişim' konusunda önemli bilgiler verdi. Ardından Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu tarafından Dr. Sultanberk Halmatov'a plaket takdim edildi.



Yoğun katılımın olduğu programa, Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA