Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 197 kaçak göçmen yakalandı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 197 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonrasında Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrolleri ve bazı evlere gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 197 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı ile ilgisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Demir - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Doğubeyazıt, Göçmen, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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