Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır anneleriyle görüntülü konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır anneleriyle görüntülü konuştu Açıklaması

09.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:54
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır anneleriyle görüntülü konuştu Açıklaması

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Teröre 'dur' demenin zamanı gelmiştir.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Teröre 'dur' demenin zamanı gelmiştir. Kürtler hiç kimsenin rehinesi değildir." dedi.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini telefonla arayan Sayan, annelerle bir süre görüntülü sohbet etti.

Sayan, 3 Eylül 2019'dan bu yana nöbet tutan annelerin her zaman devlet olarak yanında olduklarını ve terörü yeneceklerini söyledi.

Görüşmenin ardından, AA muhabirine açıklamada bulunan Sayan, şöyle konuştu:

"Teröre 'dur' demenin zamanı gelmiştir. Kürtler hiç kimsenin rehinesi değildir. Ne PKK'nın ne de siyasi uzantısı HDP'nin rehineleri değildir. Dolayısıyla ayağa kalkmamız lazım ve buna 'dur' dememiz lazım. Tankla, topla, tüfekle, askerle, polisle terörü belli bir noktaya getirirsiniz. Terörü Kürtler bitirir. Kürtler ayağa kalkacak. Teröre 'edi bese', 'yeter artık' diyecek ve bu terör örgütleri gereken dersi alacaklar."

"Türkiye düşmanlarına gereken dersi vereceğiz"

Sayan, ilkbaharda Ağrı'dan 2 bin gençle yola çıkarak Diyarbakır'a gideceklerini ve Diyarbakır annelerinin dizinin dibine oturarak evlatlarını geri vermeyen terör örgütü PKK'yı kınayacaklarını anlattı.

Türkiye'nin her tarafındaki Kürtler'in birer meşale yakacağını ve anne yüreğini ortaya koyarak terör örgütü PKK'yı bitireceğini ifade eden Sayan, şunları kaydetti:

"Ayrımız ve gayrımız yoktur. Ben bütün Türkiye'deki annelerin yüreklerini Diyarbakır annelerinin yüreğiyle birleştireceğine inanıyorum. 'Beyaz Yürüyüş'ün amacının bu. Dolayısıyla bunu buradan başlatarak bütün Türkiye'nin de buna destek vereceğine inanıyorum. Hep birlikte bu terör örgütlerine 'dur' diyeceğiz. 'Edi bese', 'yeter artık' diyeceğiz. 'Beyaz Yürüyüş'ümüz ile Türkiye'yi yok etmek isteyen Türkiye düşmanlarına gereken dersi vereceğiz. Türkiye dostlarına da gereken umudu vereceğiz."

Savcı, daha önce 200 anne ile Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anımsatarak, Ağrı'dan yakılacak ateşe bütün annelerin de destek olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Fuat Oktay Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Didem Kınalı Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler Türk Metal Fırtına Üniversite
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır anneleriyle görüntülü konuştu Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 19:59:07. #1.15#
title