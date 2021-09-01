Ağrı Basın Birliği'nden Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e 'Hayırlı olsun' ziyareti

Basın Birliği Başkanı Nuri Bayram, Genel Sekreter Yılmaz Daş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Basın Birliği Başkanı Nuri Bayram, Genel Sekreter Yılmaz Daş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Tunç,İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, ziyaretten dolayı Başkan Bayram ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Konukseverliğinden dolayı Kökrek'e teşekkür eden Başkan Bayram, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Konuklarıile bir süre görüşen Kökrek, daha sonra konuklarını yolcu etti.

Kaynak: Bültenler