Ağrı 112 Acil ekibi görev dönüşü kaza yaptı

25.08.2019 12:31

Ağrı 5. nolu ASHİ görev yapan Ağrı 112 ekipleri, Doğubayazıt dönüşünde kaza yaptı. Kazayı 112 acil ekibi hafif sıyrıklarla atlatırken, ambulansta ciddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimeyitini kaybeden ambulans yoldan çıktı. Doğubayazıt ilçesine bağlı Suluçam Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan Ali Bora, Orhan Alptekin ve Merve Yalvarıcı adlı görevliler hafif yaralandılar.



Kaza sonrası yoldan geçenler tarafından yardım edilen 112 acil servis ekipleri, olay yerine sevk edilen ambulansın gelmesi ile ilçe devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA