Agorafobi ne demek? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?
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Agorafobi ne demek? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?

04.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:03
Agorafobi ne demek? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?

Agorafobi kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre agorafobi ne anlama geliyor? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?

Gündeme gelen kelimelerin başında Agorafobi kelimesi geliyor. Agorafobi isminde bir film bulunmaktadır. Peki, Agorafobi nedir, ne demek, ne anlama gelir? Agorafobi nedir? Agorafobi korkusu ne demek? Alan korkusu nedir?

TDK'YA GÖRE AGORAFOBİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan (agoraphobie) geçen agorafobi kelimesi "Alan korkusu" anlamına gelmektedir.

Agorafobi ne demek? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?

Agorafobi anlamı : Alan korkusu

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi kişinin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir anksiyete bozukluğudur. Açık alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durma, evde tek başına kalmak istememe gibi durumlar görülür. Dışarıya yalnız çıkmaktan korkar ve sosyal olmaktan kaçınır.

KORKULARI

- Toplu taşıma ile seyahat etmek.

- Kalabalık caddelerde dolaşmak.

- Kuyrukta beklemek.

- Tiyatro, sinema, konser alanı gibi kalabalık alanlarda bulunmak.

- Büyük alışveriş merkezlerinde, kalabalık mağazalarda bulunmak.

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