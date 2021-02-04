Agorafobi ne demek? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?

Agorafobi kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre agorafobi ne anlama geliyor? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?