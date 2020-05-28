Ağız gargarası ve corona virüs ilişkisi nedir? Ağız gargarası corona virüsten korur mu? Ağız gargarasının sağlığa faydaları nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağız gargarası ve corona virüs ilişkisi nedir? Ağız gargarası corona virüsten korur mu? Ağız gargarasının sağlığa faydaları nelerdir?

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden KBB Kliniği İdari Sorumlusu Op. Dr. Murat Açıkalın insanların en çok merak ettiği sorulardan biri olan ağız gargarası ve korona virüs ilişkisi hakkında klinik araştırmalardan bulguları paylaştı. Ağız gargarası ve corona virüs ilişkisi nedir? Ağız gargarası corona virüsten korur mu?

Ağız gargarası ve corona virüs ilişkisi nedir? Ağız gargarası corona virüsten korur mu? Ağız gargarasının sağlığa faydaları nelerdir?
28.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:58

Ağız gargarasının insan hücrelerini enfekte etmeden önce corona virüsü etkisiz hale getirerek Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koyan klinik araştırmalarla ilgili Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden KBB Kliniği İdari Sorumlusu Op. Dr. Murat Açıkalın'ın bir dizi açıklamada bulundu. Corona virüs ve Ağız gargarası ile ilişkisi üzerine merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

Corona Virüsten Korunmada Etkili Yöntem "Ağız Gargarası"

Dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon insana bulaşan corona virüs (COVID 19) için aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bilim insanları corona virüsten korunma yöntemleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsten korunmak için el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymak kadar ağız hijyenine ve ağız gargarası kullanımına dikkat etmek gerekiyor.

Ağız gargarası ve corona virüs ilişkisi nedir? Ağız gargarası corona virüsten korur mu? Ağız gargarasının sağlığa faydaları nelerdir?
AĞIZ GARGARASI VE KORONAVİRÜS İLİŞKİSİ

Ağız Gargarası Virüsün Etkinliğini Azaltıyor

İngiltere'de bulunan Cardiff Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı son çalışma ağız gargarasının insan hücrelerini enfekte etmeden önce corona virüsü etkisiz hale getirerek Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya çıkardı. Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden KBB Kliniği İdari Sorumlusu Op. Dr. Murat Açıkalın: "Gargaralar ve ağız yıkama solüsyonları, KBB hekimi olarak bizlerin hasta koruma ve tedavisinde çok sık kullandığımız, içeriğinde Klorheksidin, benzidamin, povidin iyot, hidrojen peroksit, setilpiridinyum gibi ana maddeler ve bu ana maddelerin etkinliğini arttıran yardımcı maddelerden oluşturulmuş ilaçlardır. Bademcik iltihaplarında, farenjit-boğaz iltihaplarında, ağız kokusunda, diş eti rahatsızlıklarında, aft vb. birçok hastalığın gerek önlenmesinde gerekse tedavisinde gargaraları kullanmaktayız. Hali hazırda yapılan çalışmalarda gargaraların zarflı virüslerin etkinliğini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hastalarımızdan da bu etkinliğe dayanarak tedavi ettiğimiz hastalar olmaktadır. Ancak corona virüs ile ilgili direkt bir veri elimizde şu an için mevcut değil. Corona virüsü öldürüyor gibi iddialı bir cümle yerine, diğer zarflı virüslerde yaptığı gibi virüsün dışındaki lipit tabakayı tahrip ederek virüsün etkinliğini azalttığını düşünmekteyiz." dedi.

Cardiff Üniversitesinin Çalışması Bizi Ümitlendirdi ve Heveslendirdi

Açıkalın ayrıca: "Cardiff Üniversitesinin çalışması bizi ümitlendirdi ve heveslendirdi. Çünkü pandemi sürecinde bizim de gözlemimiz özellikle kronik farenjit, tekrarlayan ağız içi aftlar nedeniyle uzun süreli gargara kullandırdığımız hastaların normal popülasyona göre daha az oranda corona virüs belirti ve şikayetlerinin olduğu şeklindeydi. Bu gözlemimizin ardından geriye dönük olarak özellikle benzer tanılarla uzun süreli gargara kullandırdığımız hastaları sorguladığımızda da benzer sonucu alınca konuyu daha derinlemesine araştırma kararı aldık. Hastanemiz ve kliniğimiz en başından itibaren bu pandemi sürecinde aktif rol aldı. Servisimize yatışı yapılan hastalarda, tat bozukluğu ağızda metalik tat ve kuruluk şikayetleri olmaktaydı. Bu tip şikayetleri olan hastalarda gargara kullandığımız zaman şikayetlerinin ortadan daha çabuk kalktığını gördük. Bu anlamda tedaviye katkısı olmuştur.

Ağız Gargarasının Hastaya Geri Ödemesi Var

Gerek dünyada gerekse ülkemizde gargaraların corona virüs üzerine etkilerinin araştırılması henüz çok yeni bir konu. Çalışmalar sınırlı ve çok az sayıda olup devam ediyor. Biz çalışmamıza klorheksidin ve benzidamin HCL formülasyonunu aldık. Bunun sebebi, gerek ülkemizde gerekse dünyada yaygın bir kullanıma sahiptir ve daha güvenilirdir. Sosyal güvenlik kurumları tarafından da geri ödemede olduğu için bu anlamda hastaya ek bir maddi külfet oluşturmamaktadır."

Ağız gargarası ve corona virüs ilişkisi nedir? Ağız gargarası corona virüsten korur mu? Ağız gargarasının sağlığa faydaları nelerdir?
AĞIZ GARGARASI

Kullanımı Kolay

Tüm ilaç kullanımlarında olduğu gibi bu gargaraların ilaç olduğunu unutmadan, hekim tavsiyesiyle ilaca başlamanızda ve hekiminizin tavsiye ettiği sürelerde kullanmanız en sağlıklı yol olacaktır. Gargara kullanımı kolaydır. 2-3 saat arayla 15 ml. -kabaca 1 yemek kaşığı gargara solüsyonu ağız içinde yaklaşık 30 saniye çalkalanır ve tükürülür. Genelde 2 haftalık kullanım periyotlarından sonra -eğer uzun süre kullanmak gerekiyorsa 3-5 gün kullanmamakta fayda vardır geri dönüşümlü tat hissinde ve diş-dişetlerinde renk değişimi yapabilir. Bir de hamilelerde, emziren annelerde ve 12 yaş altı çocuklarda kullanımının uygun olmayacağını belirtmek gerekir.

''Tek başına gargara kullanarak virüsten korunmak mümkündür'' demek yerine,"doğru maske kullanımına dikkat etmek" (çenede tutulan, burun açıkta bırakılan gibi yanlış kullanımları sık olarak görüyoruz), fiziki mesafeyi mümkün mertebe korumak, genel hijyen kurallarının yanı sıra gargara kullanmak bizi corona virüse karşı daha güçlü kılacaktır. Açıkalın, "ağız hijyenine uymamanın sadece bu tip bulaşıcı hastalıklardan değil, ağız içi kanserlerin, gırtlak kanserinin bile hazırlayıcı nedenleri arasında olduğunu, birçok hastalığa davetiye çıkardığını ifade ediyorum.Ve yine bu hijyen kurallarının (diş fırçalamak, diş ipi kullanmak, bol su içmek, el yıkamak vs.) dönemsel olmadığını her zaman dikkat etmemiz gereken kurallar olduğunu hatırlatıyorum. Corona virüs ve benzeri salgın dönemlerinde (kuş gribi, domuz gribi vs.) ek olarak gargara kullanımını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Hasan Polatkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ağız gargarası ve corona virüs ilişkisi nedir? Ağız gargarası corona virüsten korur mu? Ağız gargarasının sağlığa faydaları nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:58:32. #1.15#
title