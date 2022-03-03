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AGİT personelleri Soçi'den İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AGİT personelleri Soçi'den İstanbul'a geldi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle bölgedeki tahliye seferleri sürüyor.

İSTANBUL (İHA) - Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle bölgedeki tahliye seferleri sürüyor. Bu kapsamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT), Donetsk ve Luhansk'daki misyonlarında görevli personelleri düzenlenen seferle Rusya'nın Soçi kentinden İstanbul'a getirildi.

Ukrayna'da devam eden çatışmalarla birlikte artan güvenlik riski nedeniyle AGİT'in Donetsk ve Luhansk'daki misyonlarında görevli yaklaşık 130 personeli, buradan karayoluyla Rusya'nın Rostov şehrine ulaştı. Sivil uçuşların iptal edilmesi nedeniyle AGİT personelleri daha sonra Rusya'nın Soçi kentine geçti. Farklı ülke vatandaşı olan personeller, TK3281 sefer ayılı charter uçuşu ile bugün saat 18.05'te Soçi'den İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanın VİP Terminaline gelen yolcular pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptı.

AGİT personellerinin daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerinde gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

AGİT personelleri Soçi'den İstanbul'a geldi

AGİT personelleri Soçi'den İstanbul'a geldi

AGİT personelleri Soçi'den İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Yerel, Haberler

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