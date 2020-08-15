Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü (3)
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Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü (3)

Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina yıkım çalışması esnasında çöktü.

15.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:47

Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina yıkım çalışması esnasında çöktü.

Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesinde bulunan ve depremde hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için Mehmet Buyruk Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkım yapıldığı sırada 6 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle etrafı toz bulutu kaplarken, olayda yaralanan olmadı.

Çöken binanın bitişiğindeki bina da ise hasar oluştu.

Öte yandan, binanın çökme anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken Mehmet Eren Çek, AA muhabirine, çökme anında telaşlandığını anlatarak, "Arkadaşlarla geldiğimizde binanın yıkımını çekmeye karar verdim. Çektiğim zaman iş makinesi binanın yıkımına başlamıştı. Görüntü çekmeye başladığım an 3 saniye içinde büyük bir yıkım gerçekleşti. Yan binada hasar oluştu. Allah'a şükür can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü (3)

Kaynak: AA

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