Son dakika haber... Eskişehir'de ağıl yangını, 3 saatte söndürüldü; 50'ye yakın hayvan öldü

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, kırsal Turgutlar Mahallesi'ndeki ağılda çıkan yangın, 3 saat süren müdahaleyle söndürüldü. 23 büyükbaş, 30'a yakın da küçükbaşın öldüğünü belirten ağıl sahibi, yaklaşık 800 bin lira zararı olduğunu söyledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ağıl kullanılamaz hale gelirken, 23 büyükbaş, 30'a yakın da küçükbaş öldü. İtfaiye ekibi, ağılda soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.