Ağılda çıkan yangın büyümeden kontrol edildi
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Ağılda çıkan yangın büyümeden kontrol edildi

Ağılda çıkan yangın büyümeden kontrol edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ulaş Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü sahasındaki bir ağılda çıkan ot yangını yayılmadan kontrol altına alındı.

Ulaş Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü sahasındaki bir ağılda çıkan ot yangını yayılmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ulaş Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sahasında bulunan bir ağılda, bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Balyalarda başlayan yangın, Ulaş Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin müdahalesi ile yayılmadan kontrol altına alındı. Erken müdahale, yayıldığında kontrol edilmesi güçleşecek büyük bir yangını önlemiş oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Ağılda çıkan yangın büyümeden kontrol edildi
Ağılda çıkan yangın büyümeden kontrol edildi
Ağılda çıkan yangın büyümeden kontrol edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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