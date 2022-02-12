Koyunlar ağılda dehşeti yaşadı! Boyunları kırılınca çırpınarak can verdiler

Selendi'nin kırsal Çalıklı Mahallesi Muhtarı Hikmet Akkuş'a ait ağıla gece saatlerinde giren kurtlar, 5 koyunu telef etti, 2 koçu ise yaraladı. Sabah yem vermek için gelen Akkuş, hayvanlarını parçalanmış halde buldu.

"AĞILA GİRİNCE ŞOK OLDUM"

Kurtların ağılın dışına sürüklediği koyunlarını telef ettiğini belirten Hikmet Akkuş, "Ağılda gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Koyunlar korkmuş haldeydi. Aç kalan kurtlar, zaman zaman ağıllara girebiliyor. Üzücü bir durum. İnşallah başkalarının da ağıllarına girmez" dedi.