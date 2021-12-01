Age of Empires IV Kış Güncellemesi gemileri zayıflatırken, mızrakları güçlendiriyor

Mızraklı süvarilere karşı daha etkili bir şekilde karşı koymak için desteklendi ve Chinese Repater arbaleti ucuzladı, arbaletlerinizi oraya sürerek ve düşmanlarınızı yüksekten sürerek yeni ölçeklenebilir kale duvarlarından en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı oldu.

Dikkat çekici değişikliklerden biri de daha önce bir Ubisoft açık dünya oyunununki kadar dağınık olan, ekranın 1/8'ine kadar küçülmüş olsa da güncellenmiş mini haritadır. Artık daha okunabilir, simgeler önemlerine bağlı olarak yeniden boyutlandırılmış.

Bunlar ve Kış 2021 güncellemesinde listelenen değişikliklerin geri kalanı , hepsi iyi şeylerdir, ancak zamanlanmış ittifaklara izin veren ve oyuncuları düşman olarak söyleyen temel bir diplomasi sisteminin geri dönüş yapması gerekmektedir.

Bu şimdilik yol haritasında olmasa da, 2022 baharında Relic, oyuncuların kendi içeriklerini oluşturmalarını sağlayacak araçları yayınlamayı hedefliyor

AGE OF EMPIRES IV DÜZELTİLEN HATALAR

Belirli kilitlenme türleri için kararlılık düzeltmeleri tanıtıldı

Ek kayalar için para iadesi yapmak için artık inşa edilmemiş Taş Duvar kavşaklarını iptal edemezsiniz

Seyir halinde yok edilen Moğollarla dolu Simge Yapılar artık paketten alınıp onarılabilecek

Rus uygarlığı artık sonsuz Kalıntılar üretemez

Scout saldırılarına yanıt gibi en zor yapay zeka zorluğuna bazı düzeltmeler yapıldı

Tepelerin, dağların ve harita sınırlarının geçilmez alanlarına daha yakın inşaata izin vermek için bina yerleşimine yapılan düzenlemeler

Donanma ve kuşatma birlikleri "Dur" komutuna daha iyi baksa iyi olur.

Çok sayıda kaydetme dosyası oluşturduktan sonra kampanyada otomatik kaydetme sırasında karşılaşılan uzun duraklamalar büyük ölçüde iyileştirildi

Tamir için ahşap gerektirmeyen bir dizi Landmarks'ta düzeltmeler yapıldı

Mızraklılar şimdi süvarileri suçlamaya karşı saldırı sırasında destek verecekler.

Savaş gemisi üretim düğmesi, Rıhtımdaki ungarrison düğmesini kapsamayacak şekilde taşındı.

Kule Savaş Fili Kule Fili olarak yeniden adlandırıldı (bu Güncelleme 8324'te değiştirilmedi)

Kuşatma Mühendisliği saha birimi inşaat simgeleri artık doğru arka plan rengine sahip

Dock Technologies, araştırma için kullanılabilir oldukları Çağ'a doğru bir şekilde uyacak şekilde yeniden düzenlenmiştir

Dock teknolojisi düğmeleri uygarlıklar arasında tutarlı olacak şekilde yeniden düzenlendi

Savaş gemileri artık saldırı hareket ederken veya boştayken hedef alırken tüm toplarla doğru ateş ediyor

Savaş Gemisi Topları artık doğrudan önlerine ateş ederken gemilere doğru şekilde zarar verecek

Arbaletler, Yangın Okları Teknolojisini kazandıktan sonra artık +1 menzil kazanmıyor

Taş duvarlar artık yerleştirilirken doğru sağlık değerine sahip

Arazi Tüccarları artık süvari olarak doğru muamele edilmektedir

Şehir Merkezi olarak hareket eden simge yapılar artık Tekstil Teknolojisine sahip

Pazar ticareti açığı, çok seçilmiş piyasaların tek bir tıklamayla birden fazla alış/satış komutu yayınlamasını engelleyerek düzeltilmiştir

Berry Çalıları artık binalar tarafından ezilmemelidir

Yapay zekanın köprüler arasında düzgün bir şekilde yol bulmayacağı bir sorunu araştırırken taş köprüleri nehir haritalarındaki fordlarla değiştirdik; Bu, oyuncu birimlerini etkilemez, ancak Coop vs AI veya Skirmish'te oynanan maçları etkiler

Oyun içi davranışları daha iyi eşleştirmek için çeşitli araç ipucu değişiklikleri yapıldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet