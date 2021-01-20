AGD'den AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
20.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:10
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik ve yönetim kurulu üyesi Muhammed Öztopaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik ve yönetim kurulu üyesi Muhammed Öztopaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti.
Görüşmede, göreve atanan Velioğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunan Çelik, derneğin çalışmalarından bahsetti.
Yücel Velioğlu da ajansın çalışmaları hakkında Çelik ve Öztopaloğlu'na bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı